رئيس نادي الواسطى: أحمد مجاهد هو المتحكم في اتحاد الكرة

قال المستشار جمال عويس، رئيس نادي الواسطى، إنه هناك حالة من الاستياء تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص عدم تحديد مسألة هبوط الفرق حتى الآن.



وأضاف عويس، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري خلال الجمعية العمومية العادية بأن يكون المجموعات للمسابقات واحدة للدوري الممتاز و3 مجموعات للممتاز ب و 9 مجموعات للقسم الثالث وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار.



أكد جمال عويس، رئيس نادي الواسطى، أن هناك اتفاق على الصعود والهبوط، يصل أوائل المجموعات في القسم الثالث على أن يهبط ناديين.



وتابع جمال عويس، أنه طالب بضرورة نشر قرارات الجمعية العمومية، كاشفا أن هناك مخالفة في القانون في الجمعية العمومية في الأندية من جانب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التي لم توفق أوضاعها وحصل على من الجمعية العمومية على قرار بقاء تلك الأندية رغم عدم وجود لها لأنها لم توفق أوضاعها.



وأكد أن أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة هو من يتحكم في مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ويعطل تغيير نظام الصعود والهبوط في المسابقات موضحا أن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أقرب لأعضاء الجمعية العمومية حتى يحقق مصالحهم، ولكنه صرح بأن هناك مواءمة بين مصلحة الأندية والكرة.



وقال إن الجمعية العمومية أقوى من مجلس الاتحاد المصري الكرة القدم، متابعا «لو فيه رجالة في الجمعية العمومية الاتحاد يمشي فورا».