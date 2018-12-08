ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس نادي الواسطى: أحمد مجاهد هو المتحكم في اتحاد الكرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
نور عادل
قال المستشار جمال عويس، رئيس نادي الواسطى، إنه هناك حالة من الاستياء تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص عدم تحديد مسألة هبوط الفرق حتى الآن.

وأضاف عويس، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري خلال الجمعية العمومية العادية بأن يكون المجموعات للمسابقات واحدة للدوري الممتاز و3 مجموعات للممتاز ب و 9 مجموعات للقسم الثالث وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار.

أكد جمال عويس، رئيس نادي الواسطى، أن هناك اتفاق على الصعود والهبوط، يصل أوائل المجموعات في القسم الثالث على أن يهبط ناديين.

وتابع جمال عويس، أنه طالب بضرورة نشر قرارات الجمعية العمومية، كاشفا أن هناك مخالفة في القانون في الجمعية العمومية في الأندية من جانب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التي لم توفق أوضاعها وحصل على من الجمعية العمومية على قرار بقاء تلك الأندية رغم عدم وجود لها لأنها لم توفق أوضاعها.

وأكد أن أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة هو من يتحكم في مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ويعطل تغيير نظام الصعود والهبوط في المسابقات موضحا أن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أقرب لأعضاء الجمعية العمومية حتى يحقق مصالحهم، ولكنه صرح بأن هناك مواءمة بين مصلحة الأندية والكرة.

وقال إن الجمعية العمومية أقوى من مجلس الاتحاد المصري الكرة القدم، متابعا «لو فيه رجالة في الجمعية العمومية الاتحاد يمشي فورا».
loading...

ترشيحاتنا

لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر

أصالة لجمهور التجمع: فستاني مش شفاف وبـ 6 بطانات

4 جرائم فى ليلة واحدة بالقاهرة.. ربة منزل تشعل النيران في ضرتها بمنشأة ناصر.. وأخرى تضرم النار في تاكسي طليقها.. ومتسولة تنتحر هربا من حفلة جنس جماعى بالسيدة زينب

برلمانية: مصانع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط متهالكة وتحتاج إلى تطوير

خبراء روس يفحصون مطارات مصر تمهيدا لعودة الرحلات السياحية

أغرب شواطئ العالم.. مياه زرقاء ورمال فشار.. صور

وكيل إسلام عيسى ينفي حصول عضو مجلس إدارة المصري على عمولة

خسر دنيا وآخرة.. قاتل والدته بأسوان: خلصت عليها بالمنجل

رئيس الجمارك: أسعار السيارات لن تتأثر بتحرير الدولار الجمركي

الشرنوبي: جائزة نجم العرب مسئولية كبيرة

الإفتاء تعلن: اليوم السبت غرة شهر ربيع الآخر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟