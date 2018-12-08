مسيرة كفاح مشرفة للفتاة الأسوانية مروة هشام.. قهرت المستحيل واقتحمت سوق العمل بروح تدعو للفخر.. وكرمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ..صور

- "مروة هشام" استطاعت قهر المستحيل واقتحام سوق العمل بروح نفتخر بها جميعًا

- نفذت مشروع شركة المروة للدعاية والإعلان والبرمجة بقرض من الصندوق الاجتماعي بمبلغ 50 ألف جنيه في 2014 - شهدت الشركة إقبالًا وتقديرًا من العملاء ليتم تكريمها في أكثر من جهة حكومية وغير حكومية - أنشأت مؤسسة المروة لتنمية المرأة والطفل في 2016 لتشهد تقديم خدمات متنوعة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مانحة









دائمًا وأبدًا تثبت المرأة المصرية أنها تتحدى الصعاب وتتجاوز المحن وتحقق المعجزات بإرادة وعزيمة ليس لها مثيل، وهذا نجده واقعًا ملموسًا على أرض محافظة أسوان فى أقصى جنوب مصر حيث تتميز دومًا المرأة الأسوانية بسمات فريدة من الإرادة والإصرار والإقدام على اقتحام مجالات العمل بأفكار مستنيرة وعزيمة صلبة لتضرب أروع الأمثال والنماذج المشرفة التى تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل.





وفى هذا الإطار أجرى "صدى البلد" هذا الحوار مع فتاة أسوانية ابنة مدينة إدفو "مروة جابر أحمد" الشهيرة بـ "مروة هشام"، والتى ضربت لنا نموذجًا يحتذى به فى التصميم والعزيمة للشباب والمرأة ومثلت حافزًا لاستغلال مهاراتهم وطاقاتهم وأفكارهم لزيادة دخلهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم، فقد اقتحمت سوق العمل الحر، ولم تنتظر الوظيفة الحكومى لتثبت بأن الإرادة والعزيمة هما مفتاح النجاح.





ونروى فى الكلمات التالية قصة نجاح فتاة أسوانية وهى "مروة هشام"، الحاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات من جامعة القاهرة، لتقوم بعد تخرجها باستثمار علمها وأفكارها البناءة فى عمل مفيد يعود عليها بالنفع، بل وتساهم فى توفير فرص عمل لـ5 أفراد غيرها، حيث إن أحلامها وطموحاتها بلا حدود، وقد استطاعات الحصول على دورات متقدمة وكورسات متنوعة فى فن البيع والشراء وكيفية الاستفادة من العملاء وجذبهم فى الإقبال على شركتها بما تقدمه من أعمال متميزة فى مجال عملها.





وتروى "مروة هشام"، أنها أقدمت على القيام بالحصول على قرض بمبلغ 50 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعى فى عام 2014 لتنفيذ مشروع شركة المروة للدعاية والإعلان والبرمجة، وخلال عام استطاع هذا المشروع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا، ليشهد إقبالًا متواصلًا، حيث تحقق ذلك فى الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2015 لتشهد مروة وزملاؤها إقبالًا من المرشحين لعمل لوحاتهم وبناراتهم الانتخابية لدى شركتها، وأيضًا كان هناك إقبال عليها من مؤسسات حكومية وغير حكومية ، ليتم تكريم "مروة هشام" وشركتها من أكثر من جهة وتسليمها دروع تحية وتقدير وإِشادة لعملها الجيد.





ولم تتوقف طموحات وأحلام "مروة هشام" عند ذلك الحد بل نجحت من تكوين فريق عمل ناجح استطاع تأسيس مؤسسة المروة لتنمية المرأة والطفل فى عام 2016 حيث تتولى فيها منصب رئيس مجلس أمناء المؤسسة لتتخصص هذه المؤسسة فى تنفيذ برامج تدريبية للبرمجة والكمبيوتر واللغة الإنجليزية على أيدى أساتذة متخصصين ، وتحقق هذه المؤسسة نجاحات منقطعة النظير ، لتوقع بروتوكولات تعاون من جهات متخصصة فى مجال البرمجيات ، بل وتحصل على منح من السفارة الأمريكية من هيئة الأمديست التعليمية الأمريكية حيث تقدم مؤسسة المروة أيضًا تدريبات مجانية لطلاب المدارس ، وكورسات برسوم رمزية للطلاب فى المرحلة العمرية من 14 إلى 17 سنة .





ولم يتوقف نشاط مؤسسة المروة لتنمية المرأة والطفل عند هذا الحد بل نجحت فى تنفيذ رحلات ترفيهية وتعليمية لطلاب المدارس الذين يقومون بتلقى كورسات اللغة الإنجليزية وغيرها بالمؤسسة حيث تستهدف هذه الرحلات زيارة المواقع والأماكن الخدمية لتعريف هؤلاء الطلاب بما تقدمه المؤسسات الحكومية من خدمات للمواطنين على أرض الواقع من خلال هذه الزيارات الميدانية لتعريفهم بالمجتمع المحيط بهم بشكل مبسط ، وفى المقابل وجدت هذه الرحلات ترحيب من الجهات المختلفة التى تتواصل معنا لتنفيذ رحلات تعريفية تثقيفية تعليمية للطلاب لديهم سواء كانت مستشفيات أو مراكز علاجية أو غيرها لتحقيق التنوع فى الأنشطة المختلفة ، فضلًا عن تنظيم رحلات ترفيهية للطلاب فى الجزر النيلية والأماكن الترفيهية المختلفة أيضًا ، وتنظيم معسكرات متنوعة رياضية وغيرها .





وكعادة المرأة الأسوانية الأصلية فنجد أن " مروة هشام " لم تنكر لحظة حق وفضل من ساعدها وشاركها فى تحقيق رحلة النجاح هذه حيث أنها تقدم شكرها الجزيل لأصدقاؤها وزملاؤها الذين شاركوها رحلة كفاحها ، وتتذكر بالخير شريك النجاح بسام أحمد – مصمم جرافيك - من أسوان من أهالى النوبة الذى واصل معها العمل على مدار 4 سنوات بكل صدق لتحقق شركتهم هذه النجاحات المتواصلة ، وتعتبر ذلك بهذه الكلمات كنوع من التكريم المعنوى الذى يساهم فى تحفيز رفقاء النجاح لتحقيق وبذل المزيد من الجهد والكفاح لتحقيق أمالهم وطموحاتهم كما يتمنوها وأكثر بإذن الله .



