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منوعات

أحمد حاتم من أعلى كوبري أبوالفدا: يوسف بيحبك يا جميلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:16 ص
صدى البلد
عزة عاطف
بعد انتشار لافتات الحب والزواج المعبرة عن مكنونات المشاعر في المناطق العامة، مثل «بحبك يا هاجر» من أمام كلية الهندسة بجامعة المنوفية، و«تتجوزني يا مودي» من أمام جامعة السويس، وغيرها من أشكال الحب المأخوذة عن الأفلام، كالمدرس الذي طلب الزواج من تلميذته بـ"يافطة" كبيرة.

"يوسف وجميلة" قصة جديدة .. حيث قام الفنان «أحمد حاتم» بنشر صورة من أعلى كوبري «أبو الفدا» بالزمالك، للافتة ملصفة على شجرة كتب عليها "انتي اللي نورتيلي حياتي يا جميلة .. بحبك .. يوسف"، وقد انهالت التعليقات على صفحة الانستجرام للفنان من الباحثين عن جميلة ويوسف.

جاء تعليق من حساب يدعى سيزر الشاعر قال فيه "لا وخد التقيلة بقى .. جميلة ماجتش النهاردة"، فرد عليه أحمد حاتم ساخرًا ومواسيًا في نفس الوقت "أصل العشم خدك جامد يا سيزر".
أحمد حاتم من أعلى كوبري أبوالفدا: يوسف بيحبك يا جميلة
أحمد حاتم من أعلى كوبري أبوالفدا: يوسف بيحبك يا جميلة
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