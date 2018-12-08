راديو عمره 90 سنة بالمعز .. وكاميرا تلتقط الصور بشد الفيشة .. صور

وسط انشغال رواد شارع المعز بأجواء ليلة الخميس، وعلى إحدى النواصي داخل الشارع يجلس «خالد زكي» على كرسي خشبي وأمامه «الشيشة»، تراصت أمامه التحف و«الأنتيكات» على الرصيف، والتي يرجع بعضها إلى 90 سنة، آملًا أن يأتيه "رزق يومه" من بيع أي شيء من تلك المقتنيات الثمينة.



تماثيل إندونيسية، كاميرات قديمة، راديوهات، تليفونات وماكيتات قديمة لعجل وطائرات من الحديد والكثير من تلك الأنتيكات الفنية التي ترجع إلى عصور انتهت وتركت آثارها في عصرنا الحديث لتذكرنا بها في كل مرة نشاهدها فيها.



«الراديو» ذو الـ90عامًا، يرجع الراديو إلى تاجر أنتيكات يهودي باعه لجد «خالد زكي» قديمًا وكان أول شيء اشتراه وورثه لأجياله من بعده، الراديو من تصنيع شركة «جنرال إلكتريك» المعروفة بتصنيعها لكل شيء تكنولوجي ميكانيكي ذكي حاليًا، قام خالد بتشغيل الراديو لإثبات كفاءته بعد كل تلك المدة.



كانت إحدى الكاميرات بارزة فوق الرصيف، فقديمًا في العصر الذي ظهرت فيه كان استخدامها طريف جدًا، يقول خالد "لما دخلت الكهرباء مصر الناس كانوا بيحطوا فيشة الكاميرا دي ويشيلوها بسرعة فتتلقط الصورة".



"هذا ما وجدنا عليه آباءنا"

بعد عام 1948 وبداية من 1958 قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتهجير اليهود من مصر بعد أن شهدت شركاتهم وتجاراتهم ازدهارا كبيرا وعاشوا بين المصريين لسنين طويلة، لذا فقد قاموا ببيع كل أملاكهم بسرعة قبل أن يصيبها الكساد، وكانت فرصة المصريين الذهبية فقاموا بشرائها منهم، بالإضافة إلى شهرتهم أيضًا بإنشاء محلات للتحف والأنتيكات التي آلت إلى المصريين من بعدهم.



يقول خالد زكي أن جده اشترى هو وأصدقاؤه تلك التحف من بعض الخواجات اليهود وبدأوا بها تجارتهم الخاصة، وفيما بعد أصبح يشارك في المزادات، ويشتري التحف الموجودة في الفيلات والشقق القديمة، وهكذا توارث أبناؤه وأحفاده المهنة ويكملون المسيرة الآن.



استاء خالد من أحوال البلد فيعبر بأن «الحال واقف» وأنه لا يوجد بيع أو شراء، لكنه لا يستطيع أن ينتقل إلى مهنة أخرى لأنه «مايعرفش غيرها» وقد ورثها عن أجداده، وأنه لا يشغله إذا باع أو لم يبيع فـ"الرزق على الله".



حتى السياح الذين من المفترض أن يشتروا تلك الأنتيكات لم يعد أحد منهم يهتم، ويلوم على المرشدين المرافقين للسياح "بياخدوهم ويجروا" وهكذا لا يعطوا خالد وغيره الفرصة لعرض منتجاتهم.

