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اليوم.. سعفان يفتتح مبادرة مصر أمانة بين إيديك بالسويس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
اليوم .. سعفان يفتتح
اليوم .. سعفان يفتتح مبادرة مصر أمانة بين إيديك بالسويس
هيثم سعد الدين
يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم السبت، محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" ، وذلك بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250 قيادة نقابية في 28 لجنة بالقطاع، لتأهيليهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة. 

وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر تشهد عهدا جديدا يحولها إلى قبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية فى توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، بما يمكن أن نطلق على عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عهد المشروعات القومية العملاقة.

وقال: إن كل ذلك يتم فى إطار خطة قومية شاملة تضم عددا من المشروعات القومية الكبري، ويتوافق مع هذا الجهد التنموى الضخم جهود كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح فى مشروع الإسكان الاجتماعي، ومحور القناة وانفاق قناتي السويس القديمة والجديدة التي سوف تعمل علي تقليل ساعات السفر من ساعة إلى 4 دقائق فقط. 

وأكد الوزير حرصه على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري ، خاصة وأنه ابن من أبنائه ويعتز دائما بأن هذه التنظيم له فضل كبير فى تكوين شخصيته النقابية، مشددا على دور النقابات العمالية فى دفع العمال لريادة مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي الذى لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل.

تنظيم فعاليات المبادرة وزارة القوي العاملة، بالتعاون مع صندوق التدريب والتأهيل التابع لها، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية بقطاعات البترول، وذلك بحضور المهندس نبيل فهمي رئيس الشركة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل ، وحاتم جاد الرب مدير المديرية، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال السويس.
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