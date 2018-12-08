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حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة أجرة بقريته بالمحمودية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:51 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقى طفل مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة أجرة ميكروباص صدمته بحادث عبور مشاة بطريق قرية العطف بمركز المحمودية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة. 

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول "حازم ط ع ال"، 15 سنة، ومقيم قرية العطف بدائرة المركز "جثة هامدة"؛ ادعاء حادث تصادم.

وبسؤال والده "طه ع ال"، 58 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عبور نجله المذكور للطريق أمام القرية محل إقامته اصطدمت به سيارة (ميكروباص) قيادة "كمال س م"، 30 سنة، سائق، ومقيم قرية حلق الجمل بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابته ووفاته.

وبسؤال قائد السيارة المذكور، قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أنه فوجئ بعبور المتوفى أمامه الطريق فلم يتمكن من تفاديه واصطدم به وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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