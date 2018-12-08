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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
استعرضت الفضائية الأولى المصرية خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: 19 درجة
المنصورة: 19 درجة
الأسكندرية: 19 درجة
مطروح: 18 درجة
بورسعيد: 19 درجة
الإسماعيلية: 20 درجة
السويس: 20 درجة
العريش: 20 درجة
شرم الشيخ: 24 درجة
الفيوم: 19 درجة
المنيا: 19 درجة
أسيوط: 20 درجة
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