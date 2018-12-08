تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم.. فيديو

استعرضت الفضائية الأولى المصرية خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: 19 درجة
المنصورة: 19 درجة
الأسكندرية: 19 درجة
مطروح: 18 درجة
بورسعيد: 19 درجة
الإسماعيلية: 20 درجة
السويس: 20 درجة
العريش: 20 درجة
شرم الشيخ: 24 درجة
الفيوم: 19 درجة
المنيا: 19 درجة
أسيوط: 20 درجة
القاهرة: 19 درجة
المنصورة: 19 درجة
الأسكندرية: 19 درجة
مطروح: 18 درجة
بورسعيد: 19 درجة
الإسماعيلية: 20 درجة
السويس: 20 درجة
العريش: 20 درجة
شرم الشيخ: 24 درجة
الفيوم: 19 درجة
المنيا: 19 درجة
أسيوط: 20 درجة