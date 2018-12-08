تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم.. فيديو

استعرضت الفضائية الأولى المصرية خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: 19 درجة

المنصورة: 19 درجة

الأسكندرية: 19 درجة

مطروح: 18 درجة

بورسعيد: 19 درجة

الإسماعيلية: 20 درجة

السويس: 20 درجة

العريش: 20 درجة

شرم الشيخ: 24 درجة

الفيوم: 19 درجة

المنيا: 19 درجة

أسيوط: 20 درجة

