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رياضة

ليستر سيتي ضيفا ثقيلا على توتنهام في البريميرليج.. الليلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:02 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
محمد رشاد
يحل فريق توتنهام، ضيفًا ثقيلًا على منافسه ليستر سيتي، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت، على ملعب «ووكرز» فى إطار مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وفي أذهانه مواجهته الحاسمة في دوري الأبطال ضد برشلونة، مساء الثلاثاء المقبل، والتي يجب فيها على توتنهام الفوز أو تحقيق نتيجة مماثلة لإنتر ميلان على الأقل، للتأهل لدور الـ16.

ويحتل توتنهام المركز الثالث من ترتيب البريميرليج بـ33 نقطة، بينما يحل ليستر سيتي في المركز الـ9، برصيد 22 نقطة.
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