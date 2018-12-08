منسق عام 100 مليون صحة: الحملة خدمت أكثر من 180 ألف مواطن ببني سويف.. فيديو

أفادت الدكتورة شيرين صلاح الدين، منسق عام حملة "100 مليون صحة" بمحافظة بني سويف، بأن المحافظة بداية من انطلاق المرحلة الثانية للحملة قد تخطت 180 ألف مواطن.



وتابعت "صلاح الدين" خلال تصريحاتها الخاصة لبرنامح "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الرقم الذي حققته المحافظة تخطى المستهدف اليومي لها.



وأشارت "نور الدين" إلى أنه تم تجهيز 534 فريقا متوزعين على 91 نقطة تمركز على مستوى المحافظة لتغطية جميع مناطقها.



ومن جانبه أوضح عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن القائمين على الحملة بالمحافظة قد حققوا إنجازا كبيرا يفوق 100% من المستهدف اليومي.

