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ثقافة

فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رئيس بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون، حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون، برفقة الدكتور جمال مليكه قومسير عام البينالى.

هنأ المحافظ في كلمته الحضور على نجاح بينالي شرم الشيخ في عامه الثالث متمنيا أن يكون بينالي شرم الشيخ الرابع في نفس التوقيت من العام القادم 2019 وبضعف أعداد الفنانين الموجودين حاليا.

وأعرب عن سعادته برعايته للبينالي كل عام لما له من أثر بالغ في تغيير الصورة الذهنية في الخارج باعتباره من القوة الناعمة، للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، مضيفا أن البينالي في دورته الثانية عام 2017 كان تحت عنوان "صرخة ضد الارهاب"، بينما دورة عام 2018 كانت تحت شعار "شرم الشيخ مدينة السلام" والتي تنادي بالسلام العالمي.

وأكد المحافظ على استمراره في تقديم الدعم الكامل للبينالي في العام المقبل، وقرر إقامة معرض لعرض اللوحات بميادين شرم الشيخ بخليج نعمة، وسوهو سكوير، السوق القديم ثم مدينة طور سيناء.

من جانبه أشار مليكة إلى أن فكرة إقامة البينالي نشأت باتفاق فكري مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حتى نساعد في عودة السياحة الإيطالية بطريقة ثقافية.

وقام المحافظ بتوزيع الجوائز علي الفائزين في البينالي، وتكريم جميع المشاركين بهدايا تذكارية مقدمه من محافظة جنوب سيناء.

يذكر أن بينالي شرم الشيخ الثالث للفنون ضم أكثر من 50 فنان من ايطاليا ودول أوربا ومصر، وحضر فعاليات البينالي اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والفنانة ندى بسيوني، والدكتورة منال العبسي، ومستشاري المحافظ، وجميع الفنانين المشاركين في البينالي.
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
فودة يشهد حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون
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