مسابقات في الشعر والقصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي لطلاب جامعة طنطا

نظمت إدارة الثقافة والفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا المسابقة الثقافية الأدبية لطلبة وطالبات الجامعة يومي 5-6 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأشار جمال حمزة، مدير عام الإدارة، إلى أن المسابقة تتضمن عدد من المجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي"، مضيفًا أن لجنة التحكيم تضم الناقد مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، وإيهاب الورداني عضو مجلس اتحاد الكتاب، والشاعر مصطفى منصور.