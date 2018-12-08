مسابقات في الشعر والقصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي لطلاب جامعة طنطا

نظمت إدارة الثقافة والفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا المسابقة الثقافية الأدبية لطلبة وطالبات الجامعة يومي 5-6 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



