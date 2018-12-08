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تعليم

تقنيات جراحة تجميل الأنف.. في ورشة عمل بطب طنطا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
احمد علي
نظم قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة طنطا اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تجميل الأنف" بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمي الجامعى تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس القسم الى أن ورشة العمل شهدت مناقشة عدد من الموضوعات منها التوثيق بالصورة، والتقييم التشريحي والجمالي للأنف، والآلات الخاصة بجراحة تجميل الانف، وإرشاد واختيار المريض، وجراحة مقدمة الأنف، وتقنيات جراحة تجميل الأنف.

وأضاف الدكتور حسام الشريف منسق ورشة العمل أن القسم الثانى من الورشة تناول موضوعات تجميل الحاجز الأنفي، والتشوه الخاص بمقدمة الأنف، وتجميل الأنف فى الجلد السميك، وتجميل الحاجز الأنفى عن طريق المنظار.
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