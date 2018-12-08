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تعليم

طنطا تكرم الوفود المشاركة بالمنتدى الأفريقي بالجامعة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
احمد علي
حرص الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا على تكريم الوفود الأفريقية المشاركة في منتدى أفريقيا الماضي والحاضر والمستقبل، وإهداء درع الجامعة لرؤساء الوفود، تقديرا لمشاركتهم الفاعلة بالمنتدى.

وحرص الجميع من شباب أفريقيا على التقاط الصور التذكارية على هامش حفل العشاء.

وأشادت الوفود المشاركة بالمؤتمر وبحفاوة الاستقبال التي وجدوها بمصر وبجهود جامعة طنطا في هذا المنتدى.
طنطا تكرم الوفود المشاركة بالمنتدى الأفريقي بالجامعة
طنطا تكرم الوفود المشاركة بالمنتدى الأفريقي بالجامعة
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