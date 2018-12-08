هنري.. فارس أحلام النساء أول إنسان آلي بمواصفات بشرية

يتحقق اليوم ما شاهدناه دائمًا عن الإنسان الآلي في الأفلام الأجنبية من حيث قصص الحب وإمكانية تجاوبه ومشاركته في الحياة والتواصل الشخصي، فإذا كنتِ لا تملكين شريكًا يمكنك الآن شراء روبوت على هيئة رجل يشاركك الحب والاهتمام.



أطلقت شركة Realbotix أول روبوت ذكي على هيئة رجل بشري بإمكانه إجراء المحادثات، المزاح وأمور اجتماعية، وأطلقت عليه اسم «هنري»، ويمكن لمشتري الروبوت الذكي المصنوع من السليكون، اختيار الصفات التي يريدها أن تكون في الروبوت الخاص بهم كالشكل والمواصفات الجسدية.



ويقول مات مكمالين مؤسس الشركة: "تلقينا طلبات وحجوزات فوق العدد المتوقع من نساء كثيرات ممن بحاجة إلى من يشاركهن الأحاديث والحياة"، وأضاف أن هنري يمكنه تسجيل وحفظ كل ما يسمعه ولكن لا يتوقع منه أن يقوم بالأعمال المنزلية كإلقاء القمامة وتنظيف الغرف.



وفاجآت الشركة عملائها بسعر مغري غير متوقع للربوت وهو 10 آلاف دولار، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، وسيتم إطلاق ثلاثة نماذج أخرى غير هنري، تحمل أسماء مايكل، مايك ونيث.