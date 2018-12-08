ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

هنري.. فارس أحلام النساء أول إنسان آلي بمواصفات بشرية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
عزة عاطف
يتحقق اليوم ما شاهدناه دائمًا عن الإنسان الآلي في الأفلام الأجنبية من حيث قصص الحب وإمكانية تجاوبه ومشاركته في الحياة والتواصل الشخصي، فإذا كنتِ لا تملكين شريكًا يمكنك الآن شراء روبوت على هيئة رجل يشاركك الحب والاهتمام.

أطلقت شركة Realbotix أول روبوت ذكي على هيئة رجل بشري بإمكانه إجراء المحادثات، المزاح وأمور اجتماعية، وأطلقت عليه اسم «هنري»، ويمكن لمشتري الروبوت الذكي المصنوع من السليكون، اختيار الصفات التي يريدها أن تكون في الروبوت الخاص بهم كالشكل والمواصفات الجسدية.

ويقول مات مكمالين مؤسس الشركة: "تلقينا طلبات وحجوزات فوق العدد المتوقع من نساء كثيرات ممن بحاجة إلى من يشاركهن الأحاديث والحياة"، وأضاف أن هنري يمكنه تسجيل وحفظ كل ما يسمعه ولكن لا يتوقع منه أن يقوم بالأعمال المنزلية كإلقاء القمامة وتنظيف الغرف.

وفاجآت الشركة عملائها بسعر مغري غير متوقع للربوت وهو 10 آلاف دولار، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، وسيتم إطلاق ثلاثة نماذج أخرى غير هنري، تحمل أسماء مايكل، مايك ونيث.
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن 11 أمرا يحدث لك بسبب الصلاة على النبي وقت الكرب

مطار القاهرة يستقبل 50 حالة مرضية قادمة من اليمن

مقتل وإصابة المئات خلال حادث تدافع بين الجماهير في حفل موسيقي في إيطاليا

حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

المرور: استمرار الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر وغمرة.. فيديو

هنري.. فارس أحلام النساء أول إنسان آلي بمواصفات بشرية

كواليس زيارة السلطانة هيام لفريق فيلم لص بغداد.. صور

الأهلي للجهات الأمنية: سنتحمل مسئولية جماهيرنا داخل الملعب في الدوري

لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

رئيس معهد الفلك: الشمس والقمر يستقبلان 2019 بكسوف وخسوف في يناير المقبل

شركة اتصالات تستخدم الحمير لإصلاح خدماتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
مشعل السلمي يفوز برئاسة البرلمان العربي.. فيديو
شاهد.. انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في باريس
بث مباشر.. لجلسة البرلمان العربي لاختيار نوابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟