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حوادث

حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
عصابة - ارشيفية
عصابة - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة جنوب بنها بحبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا 9 وقائع سرقات لأجهزة المحمول من المواطنين، مستخدمين دراجة بخارية.

كما تبين أن المتهمين ضبط بحوزتهم 39 هاتف محمول ماركات مختلفة و54 علبة هاتف محمول و2 جهاز لاب توب- طابعة و2 ماكينة طباعة وتغليف مبلغ مالى وكمية من الشواحن وسماعات الأذن المقلدة.

وكانت المعلومات قد وردت لمدير امن القليوبية تفيد بقيام كلا من "بيتر س. ف" و"احمد.ع" و"محمد.ع"صاحب محل هواتف محمولة و"محمد.س" طالب و"محمود.ش"27 سنة و"محمد.خ" طالب "احمد.ج" طالب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وذلك باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وإعادة تغليفها داخل علب مقلدة مطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الثانى.
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