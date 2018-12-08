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رياضة

مباريات اليوم .. مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي و4 لقاءات بـ الإسباني

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، إقامة العديد من الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي:
بورنموث X ليفربول - 2:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2

5 مباريات الساعة الخامسة مساءً وهم:
آرسنال X هدرسفيلد تاون - beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X فولهام - beIN SPORTS HD 1
وست هام يونايتد X كريستال بالاس - beIN SPORTS HD 12 EN
بيرنلي X برايتون - beIN SPORTS HD 9
كارديف سيتي X ساوثهامتون - beIN SPORTS HD 8

تشيلسي X مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس - 2:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
فالنسيا X إشبيلية - 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3
فياريال X سيلتا فيجو - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:
نابولي X فروزينوني - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
كالياري X روما - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X سامبدوريا - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني.. مباراتين الساعة الرابعة والنصف وهم:
بايرن ميونيخ X نورنبرج - beIN SPORTS HD 5
شالكه X بوروسيا دورتموند -

الدوري السعودي:
الهلال X النصر - 2:05 ظهرًا - KSA Sports HD1
الفتح X الحزم - 4:30 مساءً - KSA Sports HD 2
الرائد X الأهلي - 4:50 مساءً - KSA Sports HD1
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