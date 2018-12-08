مباريات اليوم .. مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي و4 لقاءات بـ الإسباني

يشهد اليوم السبت، إقامة العديد من الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي:
بورنموث X ليفربول - 2:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2
5 مباريات الساعة الخامسة مساءً وهم:
آرسنال X هدرسفيلد تاون - beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X فولهام - beIN SPORTS HD 1
وست هام يونايتد X كريستال بالاس - beIN SPORTS HD 12 EN
بيرنلي X برايتون - beIN SPORTS HD 9
كارديف سيتي X ساوثهامتون - beIN SPORTS HD 8
تشيلسي X مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس - 2:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
فالنسيا X إشبيلية - 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3
فياريال X سيلتا فيجو - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
نابولي X فروزينوني - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
كالياري X روما - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X سامبدوريا - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني.. مباراتين الساعة الرابعة والنصف وهم:
بايرن ميونيخ X نورنبرج - beIN SPORTS HD 5
شالكه X بوروسيا دورتموند -
الدوري السعودي:
الهلال X النصر - 2:05 ظهرًا - KSA Sports HD1
الفتح X الحزم - 4:30 مساءً - KSA Sports HD 2
الرائد X الأهلي - 4:50 مساءً - KSA Sports HD1
الدوري الإنجليزي:
بورنموث X ليفربول - 2:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2
5 مباريات الساعة الخامسة مساءً وهم:
آرسنال X هدرسفيلد تاون - beIN SPORTS HD 2
مانشستر يونايتد X فولهام - beIN SPORTS HD 1
وست هام يونايتد X كريستال بالاس - beIN SPORTS HD 12 EN
بيرنلي X برايتون - beIN SPORTS HD 9
كارديف سيتي X ساوثهامتون - beIN SPORTS HD 8
تشيلسي X مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس - 2:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
فالنسيا X إشبيلية - 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3
فياريال X سيلتا فيجو - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
نابولي X فروزينوني - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
كالياري X روما - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X سامبدوريا - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني.. مباراتين الساعة الرابعة والنصف وهم:
بايرن ميونيخ X نورنبرج - beIN SPORTS HD 5
شالكه X بوروسيا دورتموند -
الدوري السعودي:
الهلال X النصر - 2:05 ظهرًا - KSA Sports HD1
الفتح X الحزم - 4:30 مساءً - KSA Sports HD 2
الرائد X الأهلي - 4:50 مساءً - KSA Sports HD1