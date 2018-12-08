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محافظات

تحرير 54 محضرا ضد مخلفات النخيل بمركز الداخلة في الوادي الجديد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم "السبت"، تحرير 54 محضرًا للمزارعين المخالفين لعدم رفعهم مخلفات النخيل، وذلك بعد توجيه إنذارات لهم.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن تحرير هذه المحاضر جرى بالتنسيق مع إدارة البيئة والزراعة بعد توجيه عدة إنذارات للمزارعين لرفع مخلفات النخيل لخطورة تواجدها داخل الحقول الزراعية، وهو ما قد يسبب كوارث حرائق النخيل واتساع رقعتها وصعوبة مواجهتها، في ظل تواجد كميات كبيرة من مخلفات النخيل التي تساعد على انتشار الحريق وامتداد ألسنة اللهب لمساحات شاسعة.

وأضاف كمال أنه تم نقل 100 حظيرة ماشية خارج الكتل السكنية على مستوى القرى في إطار خطة وضعتها المحافظة، تستهدف نقل جميع الحظائر خارج الكتل السكنية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من النفوق في حال اشتعال الحرائق.

وأشار إلى استمرار المركز في أعمال فتح طرق طولية وعرضية داخل الحقول الزراعية لسهولة انتقال سيارات الإطفاء لمواقع النيران وإخمادها في حال اندلاع الحريق بالمناطق الزراعية، وذلك في إطار خطة وضعتها المحافظة عقب حريق قرية الراشدة المروع لمواجهة أخطار حرائق النخيل.
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