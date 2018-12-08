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أخبار العالم

انتقادات إسرائيلية بسبب التمويلات القطرية لـ حماس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
التمويلات القطرية
التمويلات القطرية
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الانتقادات تواصلت داخل إسرائيل، بسبب نقل الدفعة الثانية من التمويلات القطرية لأنشطة حركة حماس داخل غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس، انتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب سماحها بنقل التمويلات القطرية لغزة، معتبرًا أن الحكومة أسيرة لدى حماس.

وبحسب "هآرتس" قال بيرتس، إن نقل التمويلات القطرية إلى غزة يعطي شرعية للإرهاب، وفق تعبيره، من جهته قال قائد المنطقة الوسطى الأسبق بالجيش الإسرائيلي، إن "نقل الأموال إلى غزة هو تمويل حماس، بينما لا يتم دعم السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل أمنيًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفعة الثانية من التمويلات القطرية صرفت لـ حماس مؤكدًا أن "إسرائيل" قررت عدم تصوير الأموال.
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