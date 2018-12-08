ضبط 3 هاربين من بينهم حكم مؤبد بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 هاربين من بينهم هارب من السجن فى حكم مؤبد أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "رامي ح و" عاطل ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 1263 لسنة 2016م جنايات قسم الوراق مخدرات كلي رقم 5813 لسنة 2017م حصر رقم 2207 لسنة 2017م بالسجن المؤبد 25 سنة.



