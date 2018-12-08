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حوادث

ضبط 3 هاربين من بينهم حكم مؤبد بالقليوبية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 هاربين من بينهم هارب من السجن فى حكم مؤبد أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "رامي ح و" عاطل ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 1263 لسنة 2016م جنايات قسم الوراق مخدرات كلي رقم 5813 لسنة 2017م حصر رقم 2207 لسنة 2017م بالسجن المؤبد 25 سنة.

كما تم ضبط كل من احمد ا ف " تاجر فاكهة ومقيم كوم السمن - دائرة مركز شبين القناطر وإبراهيم ف ع " تاجر فاكهة ومقيم كوم السمن - دائرة مركز شبين القناطر والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 18353 لسنة 2018م جنايات مركز طوخ – مشاجرة وإحداث إصابة (عاهة) وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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