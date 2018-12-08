ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حزب الله ينشر قواته في سوريا تحسبا لضربة إسرائيلية مفاجئة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
قوات حزب الله فى
قوات حزب الله فى سوريا
سمر صالح
أكد موقع "والاه" العبري اليوم، السبت، أن حزب الله اللبناني نشر قوات إضافية على الحدود الجنوبية لسوريا؛ تحسبًا لضربة إسرائيلية مفاجئة.

وقال الموقع الإسرائيلى، إن حزب الله قرر إعادة نشر قوات جديدة في جنوب سوريا، مضيفًا أنه تم نقل منصات صواريخ من لبنان إلى درعا السورية، لذات الغرض. 

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية فى لقاءات مع خبراء إسرائيليين إلى أن هذا غيض من فيض ما تعرفه إسرائيل عن قدرات "حزب الله"، وعليه، فإن أية مغامرة قد يقودها بنيامين نتنياهو باتجاه شن حرب خارجية هربا من أزماته لن تكون نزهة، لاسيما إذا لجأ إلى سيناريو العدوان على سوريا متسلحا بمقاتلات "إف 35" بغطاء أمريكي ودعم عربي دون مواربة هذه المرة.

loading...

ترشيحاتنا

مشروع قانون بالبرلمان قريبا لإلغاء إعفاء الراشي من العقوبة

مروة عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج التعاقد مع لاعب وسط ومدافع وحارس مرمى

لماذا يمر الوقت ببطء عند الشعور بالملل

الأزهر يحدد 4 كفارات لليمين.. فيديو

تصريحات الجندي حول التكوين الإنساني في الدار الآخرة تثير جدلا بين رواد فيس بوك

ننشر نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

راديو عمره 90 سنة بالمعز .. وكاميرا تلتقط الصور بشد الفيشة .. صور

شاهد.. طائرة إماراتية تكتسي بالماس والكريستال احتفالا بالكريسماس

تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه أمام مانشستر سيتي في البريميرليج.. اليوم

حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.. ظهرا

وفاة رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور عن عمر 95 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
مشعل السلمي يفوز برئاسة البرلمان العربي.. فيديو
شاهد.. انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في باريس
بث مباشر.. لجلسة البرلمان العربي لاختيار نوابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟