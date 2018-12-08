جامعة نيويورك تقاطع إسرائيل.. فيديو

قررت جامعة نيويورك الأمريكية، مقاطعة الشركات التي تتعاون مع إسرائيل، وذلك بعد تصويت مجلس طلاب الجامعة وأكثر من 60 منظمة طلابية و30 عضوًا من أعضاء الطاقم التدريسي في الجامعة لدعم القرار.



وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن القرار يستهدف ثلاث شركات أمريكية كبرى تتعاون بعض الكليات معها، هي "كاتربيلر" و"جنرال إلكترك" وعملاقة صناعة الأسلحة "لوكهيد مارتين"، وهي شركات تزود الجيش الإسرائيلي بالبلدوزرات والمروحيات والطائرات الحربية ومحركات للعربات التابعة للجيش الإسرائيلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت على القرار استمر طوال الليل، وأسفرت نتائجه عن تأييد 35 عضوًا في مجلس الطلاب للقرار، بينما عارضه 14 وامتنع 14 عن التصويت.



وتقدمت بهذا المقترح طالبة يسارية إسرائيلية، وقالت خلال لقاء مع "هآرتس" إن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) "ستجلب العدالة لعائلتي في إسرائيل وللفلسطينيين".



وأفادت الصحيفة بأنه من بين المنظمات الطلابية التي دعمت المقترح "اتحاد الطلاب السود" و"المنظمة المناهضة للفاشيّة" و"اتحاد النساء الآسيويات"، بالإضافة إلى منظمة "فلسطينيون من أجل العدالة في فلسطين" الذي شارك في تقديم المقترح وحشد التأييد له.





