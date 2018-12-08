ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جامعة نيويورك تقاطع إسرائيل.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:20 م
مقاطعة اسرائيل
مقاطعة اسرائيل
سمر صالح
قررت جامعة نيويورك الأمريكية، مقاطعة الشركات التي تتعاون مع إسرائيل، وذلك بعد تصويت مجلس طلاب الجامعة وأكثر من 60 منظمة طلابية و30 عضوًا من أعضاء الطاقم التدريسي في الجامعة لدعم القرار.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن القرار يستهدف ثلاث شركات أمريكية كبرى تتعاون بعض الكليات معها، هي "كاتربيلر" و"جنرال إلكترك" وعملاقة صناعة الأسلحة "لوكهيد مارتين"، وهي شركات تزود الجيش الإسرائيلي بالبلدوزرات والمروحيات والطائرات الحربية ومحركات للعربات التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت على القرار استمر طوال الليل، وأسفرت نتائجه عن تأييد 35 عضوًا في مجلس الطلاب للقرار، بينما عارضه 14 وامتنع 14 عن التصويت.

وتقدمت بهذا المقترح طالبة يسارية إسرائيلية، وقالت خلال لقاء مع "هآرتس" إن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) "ستجلب العدالة لعائلتي في إسرائيل وللفلسطينيين".

وأفادت الصحيفة بأنه من بين المنظمات الطلابية التي دعمت المقترح "اتحاد الطلاب السود" و"المنظمة المناهضة للفاشيّة" و"اتحاد النساء الآسيويات"، بالإضافة إلى منظمة "فلسطينيون من أجل العدالة في فلسطين" الذي شارك في تقديم المقترح وحشد التأييد له.


loading...

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. 3 نساء في حياة محمود قابيل

حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

ليفربول محمد صلاح يواجه بورنموث وينتظر هدية من لندن بالدوري الإنجليزي .. اليوم

الزمالك يخاطب سفارة مصر فى تشاد بحثا عن غزل القطن

مصر والكويت توقعان اتفاقية بقيمة 40 مليون دينار كويتي

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.. ظهرا

دراسة: السمنة قد تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة

مشعل السلمي يفوز برئاسة البرلمان العربي.. فيديو

بث مباشر.. منتدى إفريقيا 2018

المرور: استمرار الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر وغمرة.. فيديو

تويتر الإمارات يشتعل بعد فوز الوصل على العين.. وحسين الشحات: الحكم قال لى اتكل على الله.. فيديو

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري الممتاز.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

اقتصادية النواب: 4.4 مليار دولار استثمارات مصر بدول الكوميسا ..فيديو
برلمانية: مصر دولة ريادية في حل مشاكل القارة الإفريقية.. فيديو
الكويت للتنمية: الصندوق داعم أساسي لشبه جزيرة سيناء .. فيديو
بث مباشر.. منتدى إفريقيا 2018
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟