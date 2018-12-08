محافظ البحر الأحمر يتابع الأعمال الإنشائية بمبنى مركز معلومات شبكات المرافق.. صور

تابع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الأعمال الإنشائية لمبنى مركز معلومات شبكات المرافق بالبحر الأحمر، والذي يتم إنشاؤه ليكون قاعدة بيانات علمية دقيقة للبنية التحتية وإمداد مخططى ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية.



ووجه المحافظ، جهاز التعمير بالبحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من الأعمال التى تتم بالمبنى، مؤكدا على إنهاء هذه الأعمال بالكفاءة العالية.



كما أكد عبد الله أن الغرض من هذا المركز هو منع الحفر العشوائي وحماية البنية التحتية والبنية الفوقية وحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض من التدمير.



جدير بالذكر أن مركز معلومات شبكات المرافق بالبحر الأحمر يقوم بتنفيذ جهاز التعمير والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، ويتم إنشاؤه بمدينة الغردقة على مساحة 400 مترمربع وبتكلفة 5.6 مليون، وذلك لمعاونة شركات المرافق على عدم إتلاف أو تدمير شبكات المرافق الأخرى.