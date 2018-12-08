ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:



عيار 24: 698 جنيهًا.

عيار 21: 611 جنيهًا.

عيار 18: 523 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا.



فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 17.88 جنيه، وشراء 17.78 جنيه.

اليورو: بيع 20.28 جنيه، وشراء 20.12 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.95 جنيه، وشراء 22.78 جنيه.

الين اليابانى "100": بيع 15.85 جنيه، وشراء 15.74 جنيه.

فرنك سويسري: بيع 18.05 جنيه، وشراء 17.92 جنيه.

