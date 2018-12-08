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ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 698 جنيهًا.
عيار 21: 611 جنيهًا.
عيار 18: 523 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 4888 جنيهًا.

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.88 جنيه، وشراء 17.78 جنيه.
اليورو: بيع 20.28 جنيه، وشراء 20.12 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.95 جنيه، وشراء 22.78 جنيه.
الين اليابانى "100": بيع 15.85 جنيه، وشراء 15.74 جنيه.
فرنك سويسري: بيع 18.05 جنيه، وشراء 17.92 جنيه.
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