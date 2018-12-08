الجزيرة الشبح.. تظهر سنوات وتختفي قرون.. صور

مازالت "الجزيرة الغامضة" لغزا لم يعرف حلًا، فمنذ مئات السنين وهي تظهر تارة وتختفي تارة أخرى دون تفسير واضح لهذه الظاهرة.



فقديمًا قامت السفن برصد الجزيرة، كان ذلك عام 1774، عندما ظهرت الجزيرة الرملية لأول مرة بالقرب من جزر "نيو كاليدونيا" في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".



ليقوم البحار والمستكشف الإنجليزي الشهير الكابتن جيمس كوك بوضعها على الخريطة وحدد اسمها على أنه "ساندي آي"، وحدد موقعها إلى الشرق من بحر الكورال الشرقي، شمال شرقي الساحل الأسترالي.



وتقدر مساحة تلك الجزيرة الغامضة بحوالي 24 كيلومترا وعرضها حوالي 5 كيلومترات، أي أن مساحتها تعادل تقريبا 100 كيلومترمربع.



وبعد سنوات اختفت الجزيرة، لتفيد سفينة صيد الحيتان تدعى "فيلوسيتي"بظهور الجزيرة مجددًا عام 1876، لتتضمنها بريطانيا وألمانيا ضمن خرائطها في القرن التاسع عشر، ولكنها كانت تشير إليها باعتبارها "مشكوكا بوجودها"، بعد أن أخفقت الكثير من السفن في رؤيتها أو رصدها، لتقوم هيئة "هايدروغرافيك سيرفيسيز" الفرنسية بإزالتها من الخرائط عام 1979.



اختفت الجزيرة في لمح البصر حتى فرضيات أن تكون الجزيرة مغطاة بالماء تم نفيه، وذلك بعد أن قام علماء استراليون في 2012 بعمل مسح للمنطقة واتضح أن عمق المياه يصل لـ 4300 قدم، أي من الصعب أن تكون مغطاة بالماء.



وبناءًا على هذه النتائج تمت إزالتها من خرائط جوجل، ولكن لاحظ البعض هذه الأيام أن صور الأقمار الصناعية لجوجل مابس، يبدو وكأن هناك بروزا تحت مياه المحيط أشبه بالجزيرة من حيث الطول والعرض.



فيما حلل بعض العلماء هذه الظاهرة بأنها عبارة عن حجارة طافية يطلق عليها عمليا اسم "خفاف"، وهو عبارة عن زجاج بركاني ينشأ كرغوة مليئة بالفقاعات والغاز الساخن ثم يبرد بسرعة شديدة تاركا فقاعات كمسامات، وغالبا ما يكون هناك العديد من المسامات مما يجعل حجر الخفاف خفيفا جدا بحيث يطفو على الماء.



وبالتالي قد طفت تلك الأحجار من أعماق البحر، بعد أن تسبب بها بركان تحت سطح البحر، وطافت لمسافات طويلة، قد تصل إلى عدة آلاف من الأميال.