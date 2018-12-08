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اقتصاد

محافظ جنوب سيناء: إنشاء شارع بمدينة شرم الشيخ باسم أمير الكويت

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
شرم الشيخ : علياء فوزى ومحمد يحيي
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إنشاء 4 محطات تحليه المياه بالمحافظة بتمويل من الصندوق الكويتى للتنمية ستوفر المياه لأهالي سيناء، مشيدا بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على جهودها في توفير تمويل لهذا المشروع.

جاء ذلك توقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون والدكتور عبد الوهاب بدر، رئيس الصندوق الكويتى للتنمية اتفاقيتين بقيمة 40 مليون دينار على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وكشف فودة، عن اعتزام المحافظة انشاء شارع باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأكيدا على الروابط الأخوية بين البلدين.
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