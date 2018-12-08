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محافظات

انتظام حركة الملاحة بميناء الصيد ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
أ ش أ
انتظمت حركة الملاحة بميناء الصيد ببرج البرلس في كفر الشيخ اليوم السبت، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، في بيان له اليوم، أنه أصدر تعليماته لمسئولي الميناء بإنهاء تصاريح السروح للصيادين والمراكب بدون تعقيد، حتى يتمكنوا من الإبحار وممارسة مهنتهم، خاصة وأن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تعطلهم أكثر من 6 أيام.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع مساء أمس، لتمهيد حركة السير وخاصة الشوارع المؤدية للمدارس.
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