إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد في حادثي تصادم متفرقتين بمركزي أشمون وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب سوء الأحوال الجوية.



تم نقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء اللازم لهم.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق سمادون كفر السيد امام عزبة السلامية.



وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل ودراجة نارية بدون لوحات ونجم عن الحادث إصابة اثنين من ركاب الدراجة النارية.



كما تلقى إخطارا آخر بحادث تصادم ومصابين بطريق شبين الكوم السادات، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل ودراجة نارية اصطدمت بالسيارة من الخلف واصطدام سيارة أخرى بالدراجة.