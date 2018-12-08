مسافرون : منتدى افريقيا 2018 فرصة لتسويق السياحة الإفريقية لمصر

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2018 للاستثمار فى شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور عدد كبير من الرؤساء الأفارقة ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو ثلاثة آلاف مستثمر وخبير سياسي واقتصادي هو رسالة للعالم كله بأمن واستقرار مصر وان مصر عازمة على العمل بقوة وبشكل مشترك على تنمية افريقيا اقتصاديا وسياسيا وتوفير حياة كريمة لأبناء القارة السمراء.



وقال د.عاطف عبد اللطيف في تصريح له اليوم، إن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع الأشقاء في القارة الأفريقية ومنها تجمع الكوميسا الذي يضم 21 دولة وكذلك لديها استثمارات وانشطة وعلاقات تجارية وصناعية وزراعية متنوعة وكبيرة ويبلغ إجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول منظمة الكوميسا نحو 4.4 مليار دولار تتركز في 8 دول فقط تشمل قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والعقارات والاتصالات وغيرها.



ونوه بأن السياحة المصرية قطاع مهم من مصادر الدخل القومي ويجب الاهتمام بها لأنها توفر فرص عمل للشباب ويرتبط بها حوالي 70 صناعة مختلفة بالإضافة إلى ان أي سائح يزور مصر يكون سفيرا لمصر في بلاده ينقل ما يعيشه ويشاهده خلال زيارته لمصر إلى أبناء وطنه.



ودعا عاطف إلى ضرورة استغلال المؤتمرات والمنتديات الأفريقية الناجحة في مصر في التسويق لمقاصدنا السياحية وتنشيط وجذب السياحة الافريقية لمصر خاصة أن السائح الافريقي يميل جدا لزيارة الأماكن المقدسة والدينية مثل منطقة سانت كاترين وسيكونوا شغوفين بزيارة مسار العائلة المقدسة لمصر هذا بخلاف السياحة الكلاسيكية والشاطئية والعلاجية بشكل خاص.



وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر بضرورة وضع خطط وبرامج سياحية لزيارة مصر في دول القارة الافريقية والتسويق الجيد بافريقيا لجذب أبناء القارة للمقاصد السياحية المصرية خاصة من الدول التي تخرج منها سياحة مثل دول جنوب أفريقيا وغانا ونيجيريا وزيمبابوي وموزمبيق والسنغال التي تصدر سياحة إلى دولة المغرب الشقيقة حوالى 55 ألف سائح سنغالي.



ودعا إلى بحث فرص الاستثمار السياحي في مؤتمر افريقيا 2018 وسبل تنشيط السياحة بين مصر ودول القارة وإيجاد آليات لعلاج التحديات التي تواجه السياحة البينية ومنها ضرورة تسهيل منح التأشيرة للاشقاء الافارقة وكذلك توفير رحلات وخطوط طيران بين الدول التي تستهدف منها مصر جذب سياحة وعمل توعية ثقافية للمجتمع بأهمية السائح الافريقي وإعداد برامج سياحية تناسب احتياجات السائح الافريقي وبأسعار مناسبة.



وأكد أن مصر لم تأخذ نصيبها الحقيقي من السياحة الافريقية فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر ضعيف حيث بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط وتصدر السياح السودانيين القائمة بنسبة 46.8% ما يمثل نحو 90 ألف سائح من إجمالي السياح الأفارقة.



وشدد عاطف على أن مصر أمامها حاليا فرصة ذهبية لتنشيط السياحة الأفريقية من خلال استغلال فعاليات منتدى الاستثمار بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من رؤساء دول إفريقية وقرابة ٣ آلاف مشارك في التسويق لمصر سياحيا وإعداد برامج سياحية لزيارة معالمها السياحية والتعرف على اهتماماتهم السياحية حتى يكونوا سفراء لمصر في القارة السمراء.