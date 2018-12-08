الداخلية الماليزية: نأمل في حل قضية الحدود الساحلية مع سنغافورة عبر المفاوضات

أعرب وزير الداخلية الماليزي السيد محي الدين ياسين عن أمله أن يتم حل تضارب المطالب بالفضاء الجوي والحدود الساحلية بين بلاده وسنغافورة عبر طاولة المفاوضات.



ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن ياسين قوله - للصحفيين عقب افتتاح مؤتمر حزب (بريبومي) الوطني الماليزي في ولاية جوهور اليوم /السبت/ - "إن تلك الخطوة مهمة لتجنب أي منافسة غير ضرورية بين البلدين"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد ناقش الأمر على محمل الجد مؤخرا.



كان وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان تشون سينج قد قال "إنه مع احتمال وقوع حادث لا ينبغي أخذ الأمر ببساطة، حيث أن الوضع في هذه المنطقة متوتر.. موقع السفن التابعة للبلدين قريبة من بعضها البعض.. ونعرف أن هناك سفنا مزودة بأسلحة، إذن لا يمكننا أخذ الأمر ببساطة لأن الحوادث أمر وارد".. مؤكدا أن سنغافورة ترحب بحل النزاع سريعا وسلميا.

