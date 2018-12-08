العامة للاستثمار: 3 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الحرة العامة بنوبيع

أعلن الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدء العمل في إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع، وتستهدف المنطقة جذب استثمارات متوقعة 3 مليارات دولار.





جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون والدكتور عبد الوهاب بدر، رئيس الصندوق الكويتى للتنمية اتفاقيتين بقيمة 40 مليون دينار على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.





وأضاف عادل ، أن المنطقة الحرة بنويبع ستصبح أول منطقة حرة بسيناء وستكون أول منطقة حرة مرتبطة بميناء بشكل مباشر وهي تمثل الجيل الرابع من المناطق الحرة.



