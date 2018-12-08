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اقتصاد

«اشتغل فني» برنامج لشباب الأعمال ودعم إصلاح التعليم الفني بتمويل من الاتحاد الأوروبي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برتوكول تعاون مشترك مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "tvet" تحت عنوان "اشتغل فني"، ويعد البرتوكول بين الطرفين بدعم وتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لـ"tvet"، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، ويستهدف البرتوكول خلق منظومة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني بمصر.

وأضاف من ناحيتة بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن "شباب الأعمال"، صاحبة أطلقت مطلع 2011 مبادرة " أشتغل" بهدف تعزيز ثقافة العمل لدى المواطن المصري، وتعمل علي محاور محددة وهي تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل وتأهيل العمالة الفنية الخاصة بعمالة المصانع، بالإضافة إلى ريادة الأعمال.

وكشف الشنواني، أن البروتوكول يستهدف تحويل "أشتغل فني"، إلى مبادرة قومية تهدف إلى تخريج فنيين علي أعلى مستوى في 7 قطاعات صناعية مهمة يأتي علي رأسها "السياحة - الغزل والنسيج"، من خلال دور الجمعية المصرية لشباب الأعمال في المصانع والقطاعات الصناعية من خلال أعضاء الجمعية.

وأشار الشنواني، إلى أن الجمعية وقعت خلال الفترة السابقة ما يقارب من 24 برتوكول تعاون مع جهات حكومية وخاصة وغيرها علي رأسهم وزارة التربية التعليم وآخرهم برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "tvet"، بهدف تغيير الصورة الذهنية لفكرة العمالة ومدي التقبل لها من قبل المواطنين.

وأضاف الشنواني، أن البرتوكول مع الـ" tvet"، يستهدف توسيع دائرة التعاون بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا لدورة البرنامج الهامة والمدعوم من قبل الحكومة المصرية، بالإضافة إلى التمويل الموجه له من قبل الاتحاد الأوروبي، مشددًا أن هناك رؤية لمؤسسة الرئاسة متمثلة في الرئيس السيسي تستدعي تكاتف كل الجهات لدعم وتأهيل التدريب الفني والتأهيل المهني.

من ناحيتها قالت شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "tvet"، إن البرنامج له اتجاه "قومي"، ويركز علي خلق المناخ المطلوب لتعزيز التعليم الفني والتدريب الفني من خلال محاور ثلاث وتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والقوي العاملة.

وأضافت زيدان، أن التعاون مع الجهات السابقة يأتي من خلال خطط محددة لرفع ثقافة الجهات والتوافق علي تنفيذها وخلق نوع من الإدارة مبني علي المتابعة والتقييم والتنمية المهنية، من خلال برامج تعليمية للعمل عليها.

وشددت زيدان، على أن هناك جزءا كبيرا من الأسس الموضوعة لنجاح البرنامج هو تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين لفكرة "العامل الفني"، من خلال ربط القطاع الخاص بالمدارس الفنية، وتوفير كل الدعم المادي والنفسي المتاح لتعزيز الاستمرارية لدية وتقبل فكرة عمله كفني يساهم في دعم الاقتصاد الوطني في كل القطاعات الصناعية.
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