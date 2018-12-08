اقتصادية النواب: 4.4 مليار دولار استثمارات مصر بدول الكوميسا ..فيديو

أكد اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية منتدى أفريقيا 2018 الذي تستضيفه مصر للعام الثالث على التوالي، حيث إن لها استثمارات بدول الكوميسا تصل إلى 4.4 مليار دولار، إضافة إلى استثمار بعض دول المنتدى في مصر بمبالغ كبيرة.





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أن تلك المؤتمرات ليست مهمة لدعم المجال الاقتصادي للدول فقط، ولكن بدورها يتم تعزيز العلاقات السياسية للدول المشاركة.





وأشار إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين الدول الإفريقية تقوي الاقتصاديات الخاصة بهم، ومن ثم خلق فرص عمل حقيقية للشباب عن طريق المشروعات التي تتم على الأراضي الإفريقية.