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ديني

حكم احتكار التجار للسلع والمواد الغذائية لرفع سعرها

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "ما حكم الشرع في احتكار بعض التجار للسلع والمواد الغذائية لرفع سعرها؟".

وقال "مجدي" في إجابته عن السؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن هناك الكثير من تجار الجملة الذين يسعون لامتلاك الكثير من الأموال على حساب عامة الشعب والفقراء على وجه الخصوص، فيقوموا باحتكار السلع والمواد الغذائية لرفع سعرها، لافتا إلى أن هذا الأمر انتشر مؤخرا بشكل كبير مع الزيادة المستمرة في سعر السلع والمواد الغذائية

وأضاف أمين الفتوى، أن هؤلاء التجار الذين يقومون بهذه الجريمة، أثمين بمعنى الكلمة، مشيرا إلى أن الربح الناتج عنه لا يغني التاجر ولا يزيده شيئا، ذلك لان دعاء عامة الشعب على هذا التاجر الذي يقوم بجمع السلع واحتكارها لرفع سعرها سيعود عليه وعلى أولاده، فلا بد لكل التجار أن يتحروا رزقهم الحلال لأنهم سيقفون يوما بين يدي المولى عز وجل.
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