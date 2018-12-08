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رياضة

الزمالك يرفض بيع الحاوى للشعلة السعودي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
رفض مجلس الزمالك فكرة التفريط فى "الحاوى" أيمن حفنى، بسبب تجميده من قبل جروس المدير الفنى للفريق، مؤكدا تمسكه باللاعب الذي يعد من أبرز المواهب الكروية فى مصر حاليا.

وقال مصدر بالمجلس الأبيض إن رئيس النادى رفض فكرة التفريط فى أيمن حفنى جملة وتفصيلا خاصة أنه طالب جروس بمنحه فرصة كاملة مثلما يحدث الآن مع مصطفى فتحى.

وتلقى حفنى عرضا من نادي الشعلة السعودي الذي يدربه خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، والذى يؤمن بقدرات حاوى الزمالك.
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