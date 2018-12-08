صندوق النقد الدولي يمنح كابول 6.2 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم /السبت/، أن أفغانستان ستحصل على مبلغ 6.2 مليون دولار في إطار برنامج التسهيل الائتماني الموسع.



أفاد بيان صادر عن الصندوق - حسبما ذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم - بأن المجلس التنفيذي للصندوق أنهى المراجعة الرابعة لبرنامج أفغانستان الاقتصادي، وأنه وافق على طلب كابول بتعديل معايير الأداء على صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الائتمان للحكومة.



وأشار البيان إلى أن الوضع الأمني ​​الضعيف والغموض السياسي المرتبط بالانتخابات يقوض الثقة والنمو، إلا أن تنفيذ البرنامج كان مرضيا على الرغم من البيئة الصعبة.