ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:19 م
القسم الرياضي
ينتظر النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يواجه فريقه نظيره بورنموث، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف في شباك بورنوث، ليصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في التسجيل في 3 لقاءات علي التوالي، في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

يذكر ان ليفربول يحتل المكز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع بـ 23 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في باريس

شاهد.. قتل وسحل جنود إسرائيل للفتيات الفلسطينيات

في ذكرى ميلاده.. 3 نساء في حياة محمود قابيل

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على مصممة الطائرة المرصعة بالماس والكريستال

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

ديلي ستار: الاحتباس الحراري يهدد منطقة الدلتا في مصر

الزمالك يرفض بيع الحاوى للشعلة السعودي

الأزهر يحدد 4 كفارات لليمين.. فيديو

مروة عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج التعاقد مع لاعب وسط ومدافع وحارس مرمى

لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري الممتاز.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

اقتصادية النواب: 4.4 مليار دولار استثمارات مصر بدول الكوميسا ..فيديو
برلمانية: مصر دولة ريادية في حل مشاكل القارة الإفريقية.. فيديو
الكويت للتنمية: الصندوق داعم أساسي لشبه جزيرة سيناء .. فيديو
بث مباشر.. منتدى إفريقيا 2018
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟