التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ينتظر النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يواجه فريقه نظيره بورنموث، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16، في بطولة الدوري الإنجليزي.



ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف في شباك بورنوث، ليصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في التسجيل في 3 لقاءات علي التوالي، في تاريخ مواجهات الفريقين.



ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.



يذكر ان ليفربول يحتل المكز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع بـ 23 نقطة.

