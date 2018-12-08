مصر والكويت توقعان اتفاقية بقيمة 40 مليون دينار كويتي

أعلن المدير الإقليمي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، عبد الله خليل، أن مصر توقع اتفاقيتين بقيمة 40 مليون دينار كويتي مع الكويت.



وقال خليل في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن قيمة القرض الأول تبلغ نحو 25 مليون دينار كويتي، وستخصص لإنشاء مصرف بمنطقة بحر البقر بدلتا مصر.



وأوضح أن قيمة الاتفاقية الثانية تبلغ نحو 15 مليون دينار كويتي؛ للإسهام في إنشاء 4 محطات تحلية بجنوب سيناء، وتبلغ فترة سداد القرض 6 سنوات على 38 قسطا، نصف سنوى، بفائدة 2%.



ولفت خليل إلى أهمية التعاون بين الصندوق ومصر، وكذلك أهمية مؤتمر منتدى "أفريقيا 2018"، وما يمثله من مكانة لمصر في القارة والتبادل الاستثماري.

