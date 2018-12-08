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محافظات

توزيع مواد غذائية وبطاطين على القرى الأكثر احتياجا بمدينة براني

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
ايمن محمود
قامت مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح صلاح اليوم "السبت" بتوجيه قافلة مساعدات للقرى الأكثر احتياجا بمدينة براني.

وقام أحمد خير الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح وأحمد رحومة مدير إدارة براني الاجتماعية وعبد الكريم رئيس وحدة شماس، بالإشراف على عملية التوزيع.

وأكد خير أن هذه القافلة تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا بهدف مساعدتهم خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد طقس بارد ممطر على تلك المناطق.

وأضاف أنه تم توزيع بطاطين ومواد غذائية لعدد من الأسر الأشد احتياجا بهذه القرى.
توزيع مواد غذائية وبطاطين على القرى الأكثر احتياجا بمدينة براني
توزيع مواد غذائية وبطاطين على القرى الأكثر احتياجا بمدينة براني
توزيع مواد غذائية وبطاطين على القرى الأكثر احتياجا بمدينة براني
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