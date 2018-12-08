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أخبار العالم

الأناضول: تعديلات جديدة في شروط منح الجنسية التركية مقابل شراء عقار

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أمس الجمعة، أن السلطات التركية قد أعلنت نص تعديل قانون منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.

وقالت الوكالة التركية الرسمية في تقرير لها: "حسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها".

وأضاف التقرير أنه "يشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة".
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