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مسافرون: منتدى أفريقيا 2018 فرصة لتسويق السياحة الأفريقية لمصر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
.ايمن محمد
عبد اللطيف: الظروف مناسبة لحصول مصر على نصيبها الحقيقي من السياحة الأفريقية
 "مسافرون": استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا 4.4 مليار دولار تتركز في 8 دول
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2018 للاستثمار يومى 8، 9 ديسمبر الجاري فى شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من الرؤساء الأفارقة ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو ثلاثة آلاف مستثمر وخبير سياسي واقتصادي هو رسالة للعالم كله بأمن واستقرار مصر وان مصر عازمة على العمل بقوة وبشكل مشترك على تنمية افريقيا اقتصاديا وسياسيا وتوفير حياة كريمة لأبناء القارة السمراء.

وذكر د.عاطف عبد اللطيف في تصريحات له أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات مع الأشقاء في القارة الأفريقية ومنها تجمع الكوميسا الذي يضم 21 دولة وكذلك لديها استثمارات وانشطة وعلاقات تجارية وصناعية وزراعية متنوعة وكبيرة ويبلغ إجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول منظمة الكوميسا نحو 4.4 مليار دولار تتركز في 8 دول فقط تشمل قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والعقارات والاتصالات وغيرها.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أنه في عام 2018 استثمرت الشركات المصرية داخل منظمة الكوميسا طبقا للاحصائيات المتاحة حوالي 876 مليون دولار ونوه الى انه على المستوى السياسي فإن مصر تترأس الاتحاد الافريقي عام 2019 كما أكد محافظة أسوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنها ستكون عاصمة الشباب الأفريقي في 2019 أيضا.

ونوه د. عاطف عبد اللطيف بأن السياحة المصرية قطاع مهم من مصادر الدخل القومي ويجب الاهتمام بها لأنها توفر فرص عمل للشباب ويرتبط بها حوالي 70 صناعة مختلفة بالإضافة إلى أن أي سائح يزور مصر فهو يكون سفير لمصر في بلاده ينقل ما يعيشه ويشاهده خلال زيارته لمصر إلى أبناء وطنه.

ودعا عاطف، إلى ضرورة استغلال المؤتمرات والمنتديات الأفريقية الناجحة في مصر في التسويق لمقاصدنا السياحية وتنشيط وجذب السياحة الأفريقية الى مصر خاصة أن السائح الأفريقي يميل جدا لزيارة الأماكن المقدسة والدينية مثل منطقة سانت كاترين ودير سانت كاترين، وسيكونون شغوفين بزيارة برنامج مسار العائلة المقدسة لمصر هذا بخلاف السياحة الكلاسيكية والشاطئية والعلاجية بشكل خاص.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر بضرورة وضع خطط وبرامج سياحية لزيارة مصر في دول القارة الافريقية والتسويق الجيد بافريقيا لجذب ابناء القارة للمقاصد السياحية المصرية خاصة من الدول التي تخرج منها سياحة مثل دول جنوب أفريقيا وغانا ونيجريا وزيمبابوي وموزمبيق والسنغال التي تصدر سياحة الى دولة المغرب الشقيقة حوالى 55 ألف سائح سنغالي.

وناشد عاطف، بأن يتم بحث فرص الاستثمار السياحي في مؤتمر أفريقيا 2018 وسبل تنشيط السياحة بين مصر ودول القارة وايجاد آليات لعلاج التحديات التي تواجه السياحة البينية ومنها ضرورة تسهيل منح التأشيرة للاشقاء الافارقة وكذلك توفير رحلات وخطوط طيران بين الدول التي تستهدف منها مصر جذب سياحة وعمل توعية ثقافية للمجتمع بأهمية السائح الافريقي واعداد برامج سياحية تناسب احتياجات السائح الأفريقي وبأسعار مناسبة.

وأكد د.عاطف عبد اللطيف، أن مصر لم تأخذ نصيبها الحقيقي من السياحة الأفريقية فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر ضعيف حيث بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط وتصدر السياح السودانيين القائمة بنسبة 46.8% ما يمثل نحو 90 ألف سائح من إجمالي السياح الأفارقة.

شدد عاطف على أنه أمامنا حاليا فرصة ذهبية لتنشيط السياحة الافريقية لمصر من خلال استغلال فعاليات منتدى الاستثمار بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من رؤساء دول إفريقية وقرابة ٣ آلاف مشارك في التسويق لمصر سياحيا وإعداد برامج سياحية لزيارة معالمها السياحية والتعرف على اهتماماتهم السياحية حتى يكونوا سفراء لمصر في القارة السمراء.
مسافرون: منتدى أفريقيا 2018 فرصة لتسويق السياحة الأفريقية لمصر
مسافرون: منتدى أفريقيا 2018 فرصة لتسويق السياحة الأفريقية لمصر
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