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أخبار البلد

أسقف المنيا في ذكرى شهداء الأنبا صموئيل: نصلي ليزيل الله الغشاوة من قلوب المعتدين

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
كتب – سامح سلام
أكد الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وابوقرقاص أن الكنيسة تفخر بشهدائها الذين سفكت دماؤهم في طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل في الثالث من نوفمبر الماضي.

وقال أسقف عام كنائس المنيا وابوقرقاص، في كلمته خلال قداس الأربعين الذي أقيم اليوم بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بالمنيا بحضور الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة – نصلي من أجل المعتدين لكى يزيل الله الغشاوة من قلوبهم وأعينهم ومن أجل يحيا الجميع في سلام.

وقدم الأنبا مكاريوس الشكر لكل من شارك في صلوات القداس الإلهي ولكل من زار المصابين خلال تواجدهم في المستشفيات بالقاهرة والمنيا، وأقيمت الصلاة بكنيسة الشهيد العظيم الأمير تادرس الشطبي بالمنيا بحضور عدد كبير من الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء والمصابين وشعب الكنيسة.

والشهداء السبعة هم: "الشهيد كمال يوسف شحاتة، والشهيد رضا يوسف شحاتة، والشهيد نادي يوسف شحاتة، والشهيد بيشوي رضا يوسف شحاتة، والشهيدة ماريا كمال يوسف شحاتة، والشهيدة بوسي ميلاد يوسف شحاتة، والشهيد أسعد فاروق لبيب غالي".
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