ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

شرطة السياحة والآثار: استعلام عن خدمات منطقة الأهرامات لبيان تسلل الدنماركي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فحص مقطع فيديو إباحي متداول عبر مواقع الإنترنت، لصحفي دنماركي وصديقته، أعلى هرم خوفو، لبيان ملابسات وحقيقة الواقعة وكيفية تسلله الى المنطقة الأثرية ليلا.

وقالت، مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن هناك عدة بوابات مخصصة لدخول المنطقة الأثرية وهي البوابة الرئيسية أمام فندق مينا هاوس وبوابة أبو الهول، وهما مخصصتان لدخول الزائرين من الأجانب والمصريين، بالإضافة الى بوابة أمام نادي أبو الهول، مخصصة لإدخال الخيالة والجمالة فقط، وأخرى عند بارك أبو الهول، لخروج الزائرين، وأخيرا بوابتين بطريق الفيوم، وهما مازالتا مغلقتين حتى الآن ويدخل منهما فقط عمال الشركات والمهندسين المشاركين في تطوير المنطقة الأثرية وجميعها يتم فتحها من الساعة 7 صباحا وإغلاقها الرابعة عصرا، حيث تقوم دوريات من الهجانة وشرطة السياحة والآثار بتمشيط المنطقة بالكامل لاخلائها من الزوار وهو ما يستمر حتى الساعة الخامسة يتم بعدها الإغلاق تماما.

وتابع: "يتم حاليا الاستعلام عن الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة المنطقة في اليوم المنسوب له تاريخ مقطع الفيديو"، مشيرة الى أن الدنماركي يواجه اتهامات تسلق الهرم وارتكاب فعل فاضح علني في الطريق العام ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بقصد الإهانة للحضارة المصرية والإساءة لسمعة البلاد.

وأكدت المصادر أن التحريات مازالت مستمرة لتحديد المسئول عن الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ: بيراميدز لديه القدرة على التعاقد مع أى لاعب

شاهد في أنصار بيت المقدس: 3 ملثمين سرقوا 127 ألف جنيه من بريد الإسماعيلية

النائب العام يأمر بحبس الشبكة الدولية للاتجار بالبشر 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط الهاربين

مصرع روسي وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بالزعفرانة

تعرف على مصممة الطائرة المرصعة بالماس والكريستال

إسرائيل تكشف هوية أحد عناصر حزب الله داخل النفق الحدودي.. فيديو وصور

تفاصيل جديدة في قضية اعتقال ابنة مؤسس هواوي

دراسة: السمنة قد تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة

هذه مفاجآت حزب الله لـ إسرائيل

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري الممتاز.. اليوم

شاهد.. انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في باريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس
سعداوي: التعاون الخليجي أكبر من أن يتأثر بالأزمة القطرية ..فيديو
محافظ الأقصر: حققنا 110% من المستهدف من 100 مليون صحة.. فيديو
هشام إبراهيم: مصر حاضنة لشباب رواد الأعمال من الدول الأفريقية .. فيديو
الطويل: مصر تمتلك منظومة متكاملة لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟