شرطة السياحة والآثار: استعلام عن خدمات منطقة الأهرامات لبيان تسلل الدنماركي

تواصل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فحص مقطع فيديو إباحي متداول عبر مواقع الإنترنت، لصحفي دنماركي وصديقته، أعلى هرم خوفو، لبيان ملابسات وحقيقة الواقعة وكيفية تسلله الى المنطقة الأثرية ليلا.



وقالت، مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن هناك عدة بوابات مخصصة لدخول المنطقة الأثرية وهي البوابة الرئيسية أمام فندق مينا هاوس وبوابة أبو الهول، وهما مخصصتان لدخول الزائرين من الأجانب والمصريين، بالإضافة الى بوابة أمام نادي أبو الهول، مخصصة لإدخال الخيالة والجمالة فقط، وأخرى عند بارك أبو الهول، لخروج الزائرين، وأخيرا بوابتين بطريق الفيوم، وهما مازالتا مغلقتين حتى الآن ويدخل منهما فقط عمال الشركات والمهندسين المشاركين في تطوير المنطقة الأثرية وجميعها يتم فتحها من الساعة 7 صباحا وإغلاقها الرابعة عصرا، حيث تقوم دوريات من الهجانة وشرطة السياحة والآثار بتمشيط المنطقة بالكامل لاخلائها من الزوار وهو ما يستمر حتى الساعة الخامسة يتم بعدها الإغلاق تماما.



وتابع: "يتم حاليا الاستعلام عن الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة المنطقة في اليوم المنسوب له تاريخ مقطع الفيديو"، مشيرة الى أن الدنماركي يواجه اتهامات تسلق الهرم وارتكاب فعل فاضح علني في الطريق العام ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بقصد الإهانة للحضارة المصرية والإساءة لسمعة البلاد.



وأكدت المصادر أن التحريات مازالت مستمرة لتحديد المسئول عن الواقعة.