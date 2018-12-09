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ديني

هل يجوز قطع الصلاة المفروضة لعذر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء قرروا أن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز، لأنه عبث يتنافى مع حرمة العبادة.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز قطع الصلاة لشاغل شغلنى عنها؟»، أنه يصح أن تقطعى صلاتكِ مهما كان وأكملى فقد وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» .

وأوضح أن الفقهاء عدًوا أن من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها، وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره، وإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح، وإنقاذ غريق، وخوف على صبي أو على نفسه، ونحو ذلك.
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