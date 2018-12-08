بسبب ميجان.. خلاف شديد بين الأمير هاري وويليام

أصبحت المشكلات تحيط قصر "باكجينهام" وتحديدًا بين الأخوين الأمير هاري والأمير ويليام، وذلك بعد اتهام هاري أخيه ويليام بافتعال توتر مع زوجته "ميجان ماركل".



وقالت إحدى المصادر بالقصر الملكي إن الأمير هاري لا يتحمل على الإطلاق أي نقد لميجان، فهو شديد الحساسية وكثيرًا ما يلاحظ تصرفات يسميها انتقادا أو سلبية حتى في حال عدم وجود أي انتقادات.



كما أشارت المصادر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن السبب وراء تصرفات هاري الغريبة والتي توصف بالعدوانية، هو شعوره بالذنب لعدم تمكنه من حماية والدته، الأميرة ديانا، في طفولته، وهو الآن يحاول تعويض ذلك بحماية ورعاية زوجته.



الجدير بالذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت بنشر أنباء عن وجود توتر بين ميجان والكيت ميدلتون، وأن هاري يسعى للخروج من القصر إلى المنزل الريفي لتجنب هذه المشكلات، ولكن القصر الملكي خرج ببيان نفى فيه كل هذه الشائعات.