ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يوضح الفرق بين تقديس الكعبة وعبادتها ..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن من مكونات العقل المسلم القداسة، فتراه يقدس الكعبة وهذا لا يعني العبادة أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل إن المسلم أحبها واحترمها من منطلق أن الله عز وجل يحب ذلك. 

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية وكان سيدنا عمر يقبل الحجر الأسود، ويقول: "أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك". 

وتابع: "أقول لمن يقول إن المسلمين يعبدون الكعبة، هناك فرق بين الاحترام والعبادة، والتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم.. فيديو

دراسة: السمنة قد تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة

رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر أفريقيا 2018

الجزيرة الشبح.. تظهر سنوات وتختفي قرون.. صور

حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

جامعة نيويورك تقاطع إسرائيل.. فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

لمنع الجنود من مسح أفواههم وأنوفهم.. حكاية أزرار أكمام البدل من أرض المعارك إلى رمز للإناقة

بسبب ميجان.. خلاف شديد بين الأمير هاري وويليام

أرسنال النني يستضيف هدرسفيلد تاون رمضان صبحي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

بث مباشر.. منتدى إفريقيا 2018

مصرع روسي وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بالزعفرانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس
سعداوي: التعاون الخليجي أكبر من أن يتأثر بالأزمة القطرية ..فيديو
محافظ الأقصر: حققنا 110% من المستهدف من 100 مليون صحة.. فيديو
هشام إبراهيم: مصر حاضنة لشباب رواد الأعمال من الدول الأفريقية .. فيديو
الطويل: مصر تمتلك منظومة متكاملة لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟