علي جمعة يوضح الفرق بين تقديس الكعبة وعبادتها ..فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن من مكونات العقل المسلم القداسة، فتراه يقدس الكعبة وهذا لا يعني العبادة أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل إن المسلم أحبها واحترمها من منطلق أن الله عز وجل يحب ذلك.





وأضاف "جمعة"، خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية وكان سيدنا عمر يقبل الحجر الأسود، ويقول: "أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك".



