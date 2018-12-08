سعد الجمال يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى في جولة الإعادة

فاز اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب اليوم بمنصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربى وذلك بعدما خاض جولة الإعادة على المنصب بعد أن تعذر حصول أي نائب على النصاب اللازم، خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان المنعقدة بالجامعة العربية.



وحصل الجمال على 29 صوتًا، بينما حصل منافسيه خالد بن زايد من الإمارات، ويوسف رحمانية من الجزائر على 21 و 20 صوتا على التوالي.



وبذلك يصبح نواب رئيس البرلمان هم:



النائب الأول : سعيد الشامسي من سلطنة عمان نال 39 صوتا.



النائب الثاني : عبد الرحمن سعيد نال 38 صوتًا من السودان.



النائب النائب الثالث : عادل العسومي الذي حصل 37 .



النائب الرابع: اللواء سعد الجمال 29 صوتًا.



وكانت الجولة الأولى من انتخابات نائب رئيس البرلمان، قد أدت إلى فوز ثلاثة نواب فقط بالنصاب اللازم ( أكثر من نصف أصوات الحضور أي أعلى من 35 صوتًا).



وحل في المركز الرابع النائب خالد بن زايد الذي نال 34 صوتًا، ولكنه لم يحصل على النصاب اللازم للحصول على المنصب (أكثر من 35 صوتًا).



ولذا تقرر دخوله في جولة إعادة على المنصب مع التالي له في عدد الأصوات.



وتبين أن هناك نائبين تاليين له الأصوات، وهما النائب سعد الجمال، ويوسف رحمانيه، وكلاهما حصل على 33 صوتًا.

