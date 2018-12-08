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سعداوي: التعاون الخليجي أكبر من أن يتأثر بالأزمة القطرية ..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:31 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
ندى فتح الله
قال عاطف سعداوي، باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه يتوقع نجاح القمة الخليجية الدورية التي من المُزمع أن تنطلق غدًا، الأحد، في السعودية، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون الخليجي قد أنشئ قبل أزمة قطر وسيستمر بعدها دون أن يتأثر.

وأضاف "سعداوي"، أنه من ذكاء القادة بالمجلس أنهم حاولوا فصل عمل المجلس عن تداعيات الأزمة القطرية، مؤكدًا أن أهداف المجلس أكبر بكثير من أن تتأثر بمثل تلك الأزمات.

وأشار إلى أن قطر دائمًا ما تخرج عن الإجماع الخليجي والعربي، ودائمًا ما كانت توقع على قرارات خاصة بمجلس التعاون ولا تعمل بها، مؤكدًا أن قطر تعمل وفقًا لأجندة مضادة للمصلحة العربية والخليجية.

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