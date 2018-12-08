بدء تلقي طلبات الترشح على انتخابات رابطة النقاد الرياضيين بالصحفيين

فتحت نقابة الصحفيين، باب تلقى طلبات الترشح على انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين.





وتجرى الانتخابات على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء، تقدم طلبات الترشح في إدارة شؤون المجلس بالدور الرابع في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.





ويفتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام (من الخميس 13 حتى الأحد 16 ديسمبر 2018)، وتعلن في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت.





تجرى الانتخابات يوم الأربعاء (2 يناير 2019) ، من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساءً، ويمكن المد حتى الثامنة مساءً حسب رؤية اللجنة الانتخابية المشرفة علي العملية الانتخابية ، وفى حالة الإعادة على أى من المناصب الثلاثة الرئيسية (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق) تتم الانتخابات في اليوم نفسه ،أما في حالة تساوى مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية.