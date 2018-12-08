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أخبار العالم

مقتل 3 مدنيين على الأقل في انفجار قنبلة بإقليم هيرات غرب أفغانستان

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:35 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات جيلانى فرهاد اليوم، السبت، مقتل 3 مدنيين على الأقل جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بإحدى مناطق الإقليم.

وأضاف فرهاد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أنه تبين أن الضحايا الثلاثة الذين كانوا على متن الحافلة ينتمون إلى عائلة واحدة، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث، لكنه ألقى باللوم على مسلحي حركة "طالبان" الإرهابية، حيث تنشط أعمالهم الإهابية بهذه المنطقة. 

وفي سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم بإقليم "ننجرهار" الواقع بشرق البلاد عطا الله خوجاني أنه تم اعتقال 3 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في عملية تفتيش عسكرية أجريت بإحدى مناطق الإقليم.

يذكر أن أفغانستان تعاني من الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة طالبان الإهابية بشكل شبه يومي والتي عادة ما تستهدف المدنيين.
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