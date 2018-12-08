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اقتصاد

ورشة عمل لمياه أسيوط لمتابعة تأهيل المحطات

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ورشة عمل لمنسقى برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، والذى يساهم فى الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الالتزام بالمعايير والتشريعات المصرية، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن ، بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الأقصر- قنا - سوهاج- المنيا).

والتقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة السادة منسقى برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSMبالشركة القابضة، والشركات المشاركة، لمناقشة الخطة الزمنية لتأهيل مختلف المحطات المرشحة بكل شركة، والمعوقات التى تواجه الشركات فى الإسراع بتأهيل المحطات، والموقف العام للمحطات الحاصلة على شهادة TSM، ومدى إمكانية تجديد الشهادة.

وأكد صلاح أن برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM أثمر عن اعداد كوادر مؤهلة لمتابعة التشغيل الأمثل للمحطات؛ تمهيدًا للتوسع فى منح شهادة TSMعلى مختلف المحطات المرشحة بالتابعة للشركة.
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